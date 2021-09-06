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Взрыв на заводе в Киевской области: открыто дело

Автор: Анастасия Рокитна

В поселке Гребенка (Киевская область) произошел взрыв на сахарном заводе. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры.

Открыли уголовное производство по ч. 2, ст. 271 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении требований законодательства об охране труда.

Также стало известно о том, что произошел паровой взрыв в одном из котлов.

По состоянию на утро, 6 сентября, известно, что в результате инцидента пострадали пять человек. Троих госпитализировали в больницу, они получили ожоги нижних конечностей.

Напомним, вчера РБК-Украина писало о взрыве на заводе под Киевом.

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Взрыв