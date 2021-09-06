Вибух на заводі у Київській області: відкрито справу

У селищі Гребінка (Київська область) стався вибух на цукровому заводі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури.
Відкрили кримінальне провадження за ч.2, ст. 271 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення вимог законодавства про охорону праці.
Також стало відомо про те, що відбувався паровий вибух в одному із котлів.
Станом на ранок, 6 вересня, відомо, що внаслідок інциденту постраждали п’ятеро осіб. Трьох госпіталізували до лікарні, вони отримали опіки нижніх кінцівок.
Нагадаємо, вчора РБК-Україна писало про вибух на заводі під Києвом.