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Вибух на заводі у Київській області: відкрито справу

Автор: Анастасія Рокитна

У селищі Гребінка (Київська область) стався вибух на цукровому заводі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури.

Відкрили кримінальне провадження за ч.2, ст. 271 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення вимог законодавства про охорону праці.

Також стало відомо про те, що відбувався паровий вибух в одному із котлів.

Станом на ранок, 6 вересня, відомо, що внаслідок інциденту постраждали п’ятеро осіб. Трьох госпіталізували до лікарні, вони отримали опіки нижніх кінцівок.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна писало про вибух на заводі під Києвом.

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Вибух