Взрыв после затишья. Франция обыграла Испанию в сумасшедшем финале Лиги наций

Первая половина и начало второго тайма команды провели больше в тактической борьбе без особых моментов. Но все ожило в середине второй 45-минутки, выдав убойные несколько минут.

Так, на 64-й минуте взорвалась Франция. Игроки "ле бле" организовали быструю атаку, которую завершал Тео Эрнандес, но его удар приняла на себя перекладину. Испанцы сходу ответили контратакой, которая завершилась голом. Бускетс закинул на Оярсабаля, за которым не уследил Упамекано, а тот плотно пробил низом в дальний угол ворот Льориса - 1:0.

Долго испанцам праздновать не удалось, так как сразу после розыгрыша с центра поля французы счет сравняли. Мбаппе отпасовал на Бензема, который с угла штрафной испанцев закинул мяч по сумасшедшей траектории мяч за шиворот Симону - 1:1.

После этого команды стали действовать более активно в атаке, но все, как казалось, идет к овертаймам. Но на 80-й минуте Мбаппе после длинной передачи за спины испанским защитникам вышел один на один с Симоном и отправил мяч в сетку. Испанцы сразу стали сигнализировать, что француз отметился из офсайда, да и с повторов так казалось, но VAR решение рефери не изменил - гол и 2:1 в пользу Франции.

Фото: стоп-кадр передачи на Мбаппе в моменте с решающим голом (https://twitter.com/GuillemBalague)

Могли испанцы спастись, но после ударов Оярсабаля и Пино свою команду спасал кипер Франции Льорис.

В итоге Франция, которая, к слову, является действующим чемпионом мира, стала вторым обладателем кубка Лиги наций. Впервые трофей завоевала Португалия в 2019-м году. Ранее сегодня Италия в матче за "бронзу" переиграла Бельгию 2:1.

Фото: французы с кубком Лиги наций (uefa.com)

ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ 1:2

Оярсабаль, 64 - Бензема, 66, Мбаппе, 80

Испания: Симон - Аспаликиэта, Ляпорт, Эрик Гарсия, Алонсо - Гави (Коке, 75), Бускетс, Родри (Форнальс, 84) - Ферран Торрес (Мерино, 84), Сарабия (Пино, 61), Оярсабаль

Франция: Льорис - Кунде, Варан (Упамекано, 43), Кмпембе - Павар (Дюбуа, 79), Погба, Тчуамени, Т. Эрнандес - Гризманн (Верету, 90+2), Бензема, Мбаппе