Италия в матче за "бронзу" Лиги наций переиграла Бельгию

Италия победила Бельгию в матче за "бронзу" Лиги наций. Матч между итальянцами и бельгийцами закончился со счетом 2:1.

В первом тайме поединок проходил при относительно равной борьбе. Правда, хоть бельгийцы и больше владели мячом, итальянцы действовали немного острее. А на последней минуте "скуадра адзура" имела реальный шанс счет открыть. Бельгийцы пропустили шикарный длинный пас от Берарди на Кьезу, который вышел на свидание с Куртуа. Но переиграть кипера итальянский нападающий не смог, Куртуа спас свою команду буквально кончиками пальцев ноги.

Но уже на старте второй половины футболисты Италии исправились, реализовав первый же стандарт у ворот бельгийцев. После подачи с углового мяч отскочил к Барелле, который с лету вколотил круглый в сетку - 1:0.

А на 65-й минуте итальянцы заработали право на пенальти - неаккуратно сыграл в своей штрафной против Кьезы Кастань. Удар Берарди с "точки" почти взял Куртуа, но мяч рикошетом от руки клипера бельгийцев в сетку таки попал - 2:0.

После второго пропущенного гола бельгийцы включились и несколько опасных атак провести смогли. Сперва удар Карраско с линии штрафной на себя приняла штанга. Но за четыре минуты до конца основного времени один мяч Бельгия таки отыграла. Де Кателаре убежал один на один с Доннаруммой и пустил мяч между ног киперу итальянцев - 2:1.

В последние минуты Бельгия пыталась устроить штурм ворот Италии, но забить еще раз так и не смогли. В итоге Италия - бронзовый призер нынешнего розыгрыша Лиги наций.

Кубок ЛН сегодня в 21:45 разыграют Испания и Франция.