UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Взрыв возле школы в Кабуле: число жертв возросло до 55, 150 получили ранения

Автор: Наталья Скороход

В Афганистане возросло число жертв и раненных в результате взрыва бомбы возле школы для девочек в Кабуле. Погибло 55 человек, еще 150 получили ранения разной тяжести.

Об этом пишет Le Figaro.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Тарек Ариан сообщил журналистам о жертвах в результате взрыва.

Напомним, в Кабуле взорвалась бомба возле школы для девочек. Вначале сообщали о 30 погибших.

Ранее сообщалось, что европейские союзники просят отсрочить вывод войск из Афганистана. Им нужно больше времени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Афганистан