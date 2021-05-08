Взрыв возле школы в Кабуле: число жертв возросло до 55, 150 получили ранения

В Афганистане возросло число жертв и раненных в результате взрыва бомбы возле школы для девочек в Кабуле. Погибло 55 человек, еще 150 получили ранения разной тяжести.
Об этом пишет Le Figaro.
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Тарек Ариан сообщил журналистам о жертвах в результате взрыва.
Напомним, в Кабуле взорвалась бомба возле школы для девочек. Вначале сообщали о 30 погибших.
Ранее сообщалось, что европейские союзники просят отсрочить вывод войск из Афганистана. Им нужно больше времени.