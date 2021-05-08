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Вибух біля школи в Кабулі: кількість жертв зросла до 55, 150 отримали поранення

Автор: Наталья Скороход

В Афганістані зросла кількість жертв і поранених в результаті вибуху бомби біля школи для дівчаток в Кабулі. Загинуло 55 осіб, ще 150 отримали поранення різної тяжкості.

Про це пише Le Figaro.

Прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Тарек Аріан повідомив журналістам про жертви в результаті вибуху.

Нагадаємо, в Кабулі вибухнула бомба біля школи для дівчаток. Спочатку повідомляли про 30 загиблих.

Раніше повідомлялося, що європейські союзники просять відстрочити виведення військ з Афганістану. Їм потрібно більше часу.

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