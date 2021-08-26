Взрыв возле аэропорта в Кабуле: украинцев среди жертв нет

Министерство иностранных дел Украины уже следит за ситуацией с терактом вблизи аэропорта в захваченном талибами Кабуле. Информация о погибших или пострадавших украинцах пока не поступала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Олега Николенко.
"Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом возле аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинцев пока не поступала", - заявил он.
Напомним, сегодня днем возле аэропорта Кабула прогремел взрыв. Предварительно, у ворот аэропорта подорвался террорист-смертник. В результате взрыва погибли по меньшей мере два человека и десятки пострадали.
Как писало РБК-Украина, среди пострадавших есть американские военнослужащие.