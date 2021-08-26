Вибух біля аеропорту в Кабулі: українців серед жертв немає

Міністерство закордонних справ України вже слідкує за ситуацією з терактом поблизу аеропорту в захопленому талібами Кабулі. Інформація про загиблих чи постраждалих українців поки не надходила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка.
"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв’язку із вибухом поблизу аеропорту Кабула. Інформація про наявність постраждалих українців наразі не надходила", - заявив він.
Нагадаємо, сьогодні вдень біля аеропорту Кабулу пролунав вибух. Попередньо, біля воріт аеропорту підірвався терорист-смертник. В результаті вибуху загинули щонайменше дві людини та десятки постраждали.
Як писало РБК-Україна, серед постраждалих є американські військовослужбовці.