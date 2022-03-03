ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Взрыв у вокзала в Киеве: начато расследование

Новина українською →
Киев, Четверг 03 марта 2022 10:10
Взрыв у вокзала в Киеве: начато расследование Фото: прокуратура начала расследование ракетного обстрела вокзала в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Накануне в Киеве ПВО сбили ракету в районе железнодорожного вокзала. Столичная прокуратура начала расследование ракетных обстрелов территории, прилегающей к Южному железнодорожному вокзалу по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По предварительным данным, 2 марта около 21:30 российскими оккупационными войсками была выпущена ракета в район Южного железнодорожного вокзала в Киеве, где происходит эвакуация тысяч мирных людей, преимущественно женщин и детей.

В результате происшествия получил осколочные ранения один человек. Точное число пострадавших уточняется.

Повреждения также получил объект теплоснабжения.

Напомним, украинские системы ПВО сбили крылатую ракету России в районе железнодорожного вокзала столицы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Взрыв Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси