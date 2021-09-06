Взрыв украино-американской ракеты Alpha: компания раскрыла подробности

После успешного запуска ракеты-носителя, уже через 15 секунд у нее внепланово отключился второй двигатель. Это, со своей стороны, не помешало ей продолжать набирать высоту и сохранять контроль над собой в течение следующих 145 секунд. В конце концов, ее скорости было недостаточно для успешности операции.

"Полет ракеты был прекращен с помощью взрывной системы прекращения полета (FTS). Ракета не взрывалась сама по себе", - сообщает пресс-служба.

Компания продолжает расследовать причины внепланового отключения двигателя.