Взрыв украино-американской ракеты Alpha: компания раскрыла подробности

Частное аэрокосмическое предприятие Firefly Aerospace, принадлежащее украинцу Максиму Полякову, раскрыло дополнительные подробности неудачного полета ракеты-носителя Alpha. Оказалось, что причиной взрыва было внеплановое выключение двигателя.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Firefly Aerospace.
После успешного запуска ракеты-носителя, уже через 15 секунд у нее внепланово отключился второй двигатель. Это, со своей стороны, не помешало ей продолжать набирать высоту и сохранять контроль над собой в течение следующих 145 секунд. В конце концов, ее скорости было недостаточно для успешности операции.
"Полет ракеты был прекращен с помощью взрывной системы прекращения полета (FTS). Ракета не взрывалась сама по себе", - сообщает пресс-служба.
Компания продолжает расследовать причины внепланового отключения двигателя.