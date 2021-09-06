Вибух україно-американської ракети Alpha: компанія розкрила подробиці

Після успішного запуску ракети-носія, вже через 15 секунд у неї позапланово відключився другий двигун. Це, зі свого боку, не завадило їй продовжувати набирати висоту й зберігати контроль над собою протягом наступних 145 секунд. Зрештою, її швидкості було недостатньо для успішності операції.

"Політ ракети був припинений за допомогою вибухової системи припинення польоту (FTS). Ракета не вибухала сама по собі", - повідомляє пресслужба.

Компанія продовжує розслідувати причини позапланового вимкнення двигуна.