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Взрыв на трубопроводе в России: введен режим чрезвычайной ситуации

Автор: Анастасия Рокитна

В России ввели режим чрезвычайной ситуации в одном из районов из-за взрыва на трубопроводе. После взрыва транзит газа в Казахстан был прекращен.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, пострадавших нет.

"В Илекском районе введен режим чрезвычайной ситуации - это район, где произошел взрыв на газопроводе", - сказал министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин.

После взрыва был прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург-Новопсков.

"Причина: повреждение газопровода на 108-м километре газопровода "Союз" диаметром 1400 с возгоранием газа", - сообщили в пресс-службе российского Минэнерго.

Напомним, мощный взрыв на газораспределительном узле произошел на окраине оккупированного Луганска.

Ранее сообщалось, что произошел взрыв на газопроводе в Лубнах Полтавской области.

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Новости Украины ВзрывтрубопроводРоссийская Федерация
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