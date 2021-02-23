ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В России произошел взрыв на трубопроводе, прекращен транзит газа в Казахстан

Новина українською → Оренбургская область, Вторник 23 февраля 2021 11:00
В России произошел взрыв на трубопроводе, прекращен транзит газа в Казахстан Фото: взрыв на газопроводе (оrengrad ru.)
Автор: Анастасия Рокитна

В Илекском районе Оренбургской области произошел взрыв на магистральном газопроводе. Прекращен транзит газа в Казахстан после взрыва на трубопроводе "Союз".

Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации, газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты минприроды области, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии.

Прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" на территорию Республики Казахстан.

"Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург - Новопсков. Причина: повреждение газопровода на 108-м километре газопровода "Союз" диаметром 1 400 с возгоранием газа. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв на газораспределительном узле произошел на окраине оккупированного Луганска.

Напомним, 15 января также произошел взрыв на оккупированной части Луганской области. Боевики в этом обвинили Украину.

Также в январе произошел взрыв на газопроводе в Лубнах Полтавской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия транзит газа Казахстан Взрыв
NEWS
Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко
Семь лет лишения свободы: суд огласил приговор Стерненко
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине