Вибух на трубопроводі в Росії: введено режим надзвичайної ситуації

Як повідомляється, постраждалих немає.

"В Ілекському районі введено режим надзвичайної ситуації - це район, де стався вибух на газопроводі", - сказав міністр сільського господарства, торгівлі, харчової та переробної промисловості Сергій Баликін.

Після вибуху був припинений транзит газу через ГВС "Олексіївка" на територію Республіки Казахстан. Газопостачання споживачів здійснюється з балона газопроводу Оренбург-Новопсков.

"Причина: пошкодження газопроводу на 108-му кілометрі газопроводу "Союз" діаметром 1400 із загорянням газу", - повідомили в прес-службі російського Міненерго.