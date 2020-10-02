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Взрыв на территории ВАКС: полиция открыла дело

Киев, Пятница 02 октября 2020 17:52
Взрыв на территории ВАКС: полиция открыла дело
Фото: взрывотехники на территории ВАКС (facebook.com/HACCUkraine)
Автор: РБК-Украина

По факту взрыва на территории Высшего антикоррупционного суда Украины полиция открыла уголовное производство. Дело квалифицировали как хулиганство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

Напомним, в ночь на 1 октября во внутреннем дворе ВАКС произошел взрыв.

ВАКС расценило произошедшее как факт вмешательства в деятельность суда в опасный для жизни и здоровья людей способ, направленного на воспрепятствование выполнения служебных обязанностей судьями.

Ранее сообщалось, что 20 сентября в Киеве произошел мощный взрыв на предприятии "Carlsberg Ukraine", в результате чего пострадали два человека.

По факту взрыва на предприятии было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в столице произошел взрыв газовых баллонов в ресторане "Канапа" на Андреевском спуске. Тогда пострадали три работника кухни ресторана, двое из них были госпитализированы с ожогами.

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