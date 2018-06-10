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Взрыв в Сумах: количество пострадавших увеличилось до 9

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 14:43
Фото: место взрыва в Сумах (su.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва в Сумах (su.npu.gov.ua)

На место происшествия выезжали 5 бригад скорой помощи

Число пострадавших в результате взрыва в сумском ночном клубе "Луна" увеличилось до 9 человек. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко, передает "Укринформ".

"В результате взрыва пострадали семь посетителей заведения в возрасте от 20 до 34 лет, из них одна девушка. Двое пострадавших госпитализированы в Сумскую городскую больницу № 5, остальные – в областную клиническую больницу. Их состояние характеризуется как средней тяжести. Тяжелых осколочных ранений нет. С ними в двух операционных работают хирурги, сосудистые хирурги. Мне через каждые полчаса докладывают о состоянии госпитализированных, и пока оснований говорить о том, что жизнь кого-то из них находится под угрозой, нет", - отметил Бутенко.

По его словам, на место происшествия выезжали 5 бригад скорой помощи.

Кроме 7 госпитализированных, за медицинской помощью также обратился охранник заведения и еще один посетитель, который захотел лечиться амбулаторно.

Ранее сообщалось о 8 пострадавших в результате взрыва.

Напомним, полиция задержала 28-летнего мужчину, который подорвал гранату в сумском ночном клубе "Луна".

Взрыв в Сумах: число пострадавших увеличилось до 8 Опубликовано видео взрыва в ночном клубе в Сумах
Теги публикации: Сумы, пострадавшие, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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