Взрыв в Сумах: количество пострадавших увеличилось до 9

На место происшествия выезжали 5 бригад скорой помощи

Число пострадавших в результате взрыва в сумском ночном клубе "Луна" увеличилось до 9 человек. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко, передает "Укринформ".

"В результате взрыва пострадали семь посетителей заведения в возрасте от 20 до 34 лет, из них одна девушка. Двое пострадавших госпитализированы в Сумскую городскую больницу № 5, остальные – в областную клиническую больницу. Их состояние характеризуется как средней тяжести. Тяжелых осколочных ранений нет. С ними в двух операционных работают хирурги, сосудистые хирурги. Мне через каждые полчаса докладывают о состоянии госпитализированных, и пока оснований говорить о том, что жизнь кого-то из них находится под угрозой, нет", - отметил Бутенко.

По его словам, на место происшествия выезжали 5 бригад скорой помощи.

Кроме 7 госпитализированных, за медицинской помощью также обратился охранник заведения и еще один посетитель, который захотел лечиться амбулаторно.

Ранее сообщалось о 8 пострадавших в результате взрыва.

Напомним, полиция задержала 28-летнего мужчину, который подорвал гранату в сумском ночном клубе "Луна".