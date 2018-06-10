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Взрыв в Сумах: полиция подтвердила задержание подозреваемого

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 09:54
Фото: место взрыва в Сумах (su.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва в Сумах (su.npu.gov.ua)

Сведения о взрыве в Сумах внесены в единый реестр досудебных расследований

Полиция задержала 28-летнего мужчину, который подорвал гранату в сумском ночном клубе "Луна". Об этом говорится в сообщении полиции Сумской области.

В полиции подтвердили, что около 06:00 поступило сообщение о взрыве в ночном клубе "Луна".

"Неизвестный взорвал, по предварительным данным, гранату на втором этаже заведения - на площадке перед входом, где в это время находились люди. Все пострадавшие доставлены в больницу. Подозреваемого в совершении преступления мужчину задержали", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сведения об инциденте внесены в единый реестр досудебных расследований. Предварительно взрыв квалифицировали как покушение на убийство.

 

Фото: место взрыва в Сумах

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах прогремел взрыв в ночном клубе "Луна", в результате чего пострадали 7 человек.

 

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Теги публикации: Сумы, ночной клуб, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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