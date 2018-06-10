Взрыв в Сумах: число пострадавших увеличилось до 8

Двое человек в тяжелом состоянии

Количество пострадавших в результате взрыва в сумском ночном клубе "Луна" увеличилось до 8 человек. Об этом сообщает местное издание "Данкор".

"Сейчас госпитализированы 8 человек, 2 из которых в тяжелом состоянии. Пострадавшим от 18 до 34 лет", - пишет издание.

Установлено, что молодой человек, на голове у которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После чего сразу пытался убежать, однако был задержан охранниками ночного клуба "Луна" в соседнем дворе.

Ранее сообщалось о 7 пострадавших в результате взрыва.

Напомним, полиция задержала 28-летнего мужчину, который подорвал гранату в сумском ночном клубе "Луна".