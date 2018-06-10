Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Взрыв в Сумах: число пострадавших увеличилось до 8

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 12:37
Фото: взрыв в сумском ночном клубе (dancor.sumy.ua)
Фото: взрыв в сумском ночном клубе (dancor.sumy.ua)

Двое человек в тяжелом состоянии

Количество пострадавших в результате взрыва в сумском ночном клубе "Луна" увеличилось до 8 человек. Об этом сообщает местное издание "Данкор".

"Сейчас госпитализированы 8 человек, 2 из которых в тяжелом состоянии. Пострадавшим от 18 до 34 лет", - пишет издание.

Установлено, что молодой человек, на голове у которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в толпу гранату. После чего сразу пытался убежать, однако был задержан охранниками ночного клуба "Луна" в соседнем дворе.

Ранее сообщалось о 7 пострадавших в результате взрыва.

Напомним, полиция задержала 28-летнего мужчину, который подорвал гранату в сумском ночном клубе "Луна".

 

 

В Киеве в результате ДТП пострадали 5 человек Взрыв в Сумах: полиция подтвердила задержание подозреваемого
Теги публикации: Взрыв, Сумы, ночной клуб, пострадавшие, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
В сети появилось видео задержания догхантера Святогора
В сети показали переполненные пляжи в Одессе (видео)
Королева Елизавета ІІ перенесла серьезную операцию
"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь