Вибух у Сумах: кількість постраждалих збільшилася до 9

На місце події виїжджали 5 бригад швидкої допомоги

Число постраждалих в результаті вибуху в сумському нічному клубі "Луна" збільшилося до 9 чоловік. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Сумської ОДА Сергій Бутенко, передає "Укрінформ".

"В результаті вибуху постраждали семеро відвідувачів закладу у віці від 20 до 34 років, з них одна дівчина. Двоє постраждалих були госпіталізовані в Сумську міську лікарню № 5, решта – в обласну клінічну лікарню. Їх стан характеризується як середньої тяжкості. Важких осколкових поранень немає. З ними у двох операційних працюють хірурги судинні хірурги. Мені через кожні півгодини доповідають про стан госпіталізованих, і поки підстав говорити про те, що життя когось з них знаходиться під загрозою, немає", - наголосив Бутенко.

За його словами, на місце події виїжджали 5 бригад швидкої допомоги.

Крім 7 госпіталізованих, за медичною допомогою звернувся охоронець закладу і ще один відвідувач, який захотів лікуватися амбулаторно.

Раніше повідомлялося про 8 постраждалих в результаті вибуху.

Нагадаємо, поліція затримала 28-річного чоловіка, який підірвав гранату в сумському нічному клубі "Луна".