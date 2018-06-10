Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вибух у Сумах: кількість постраждалих збільшилася до 9

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 14:43
Фото: місце вибуху в Сумах (su.npu.gov.ua)
Фото: місце вибуху в Сумах (su.npu.gov.ua)

На місце події виїжджали 5 бригад швидкої допомоги

Число постраждалих в результаті вибуху в сумському нічному клубі "Луна" збільшилося до 9 чоловік. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Сумської ОДА Сергій Бутенко, передає "Укрінформ".

"В результаті вибуху постраждали семеро відвідувачів закладу у віці від 20 до 34 років, з них одна дівчина. Двоє постраждалих були госпіталізовані в Сумську міську лікарню № 5, решта – в обласну клінічну лікарню. Їх стан характеризується як середньої тяжкості. Важких осколкових поранень немає. З ними у двох операційних працюють хірурги судинні хірурги. Мені через кожні півгодини доповідають про стан госпіталізованих, і поки підстав говорити про те, що життя когось з них знаходиться під загрозою, немає", - наголосив Бутенко.

За його словами, на місце події виїжджали 5 бригад швидкої допомоги.

Крім 7 госпіталізованих, за медичною допомогою звернувся охоронець закладу і ще один відвідувач, який захотів лікуватися амбулаторно.

Раніше повідомлялося про 8 постраждалих в результаті вибуху.

Нагадаємо, поліція затримала 28-річного чоловіка, який підірвав гранату в сумському нічному клубі "Луна".

Вибух у Сумах: кількість постраждалих збільшилася до 8 Опубліковано відео вибуху в нічному клубі у Сумах
Теги публікації: Суми, постраждалі, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
У мережі з'явилося відео затримання догхантера Святогора
У мережі показали переповнені пляжі в Одесі (відео)
Королева Єлизавета ІІ перенесла серйозну операцію
"Неможливо більше приховувати!": у мережі висміяли український телеканал за абсурдний сюжет (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся