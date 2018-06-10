Взрыв в ночном клубе в Сумах: есть пострадавшие

По предварительной информации, пострадали 7 человек

В Сумах сегодня, 10 июня, около 6 утра прогремел взрыв в ночном клубе "Луна". В результате взрыва пострадали 7 человек, передает местное издание "Данкор".

Согласно информации издания, полиция официальных комментариев пока не дает, но подтверждает, что есть пострадавшие.

Так, по словам начальника горотдела полиции Павла Карабута, всего пострадало от взрыва гранаты РГД-5 7 человек.

По непроверенным данным, мужчина в балаклаве бросил гранату в сторону охранников заведения. Подозреваемый якобы задержан.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Верховного Совета загорелся и взорвался припаркованный автомобиль.