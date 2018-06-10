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Вибух у Сумах: кількість постраждалих збільшилася до 8

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 12:37
Фото: вибух у сумському нічному клубі (dancor.sumy.ua)
Фото: вибух у сумському нічному клубі (dancor.sumy.ua)

Двоє людей у важкому стані

Кількість постраждалих в результаті вибуху в сумському нічному клубі "Луна" збільшилася до 8 осіб. Про це повідомляє місцеве видання "Данкор".

"Зараз госпіталізовано 8 осіб, 2 з яких у важкому стані. Постраждалим від 18 до 34 років", - пише видання.

Встановлено, що молодий чоловік, на голові у якого була балаклава, увійшов до холу клубу, зірвав чеку і кинув у натовп гранату. Після чого відразу намагався втекти, однак був затриманий охоронцями нічного клубу "Луна" в сусідньому дворі.

Раніше повідомлялося про 7 постраждалих в результаті вибуху.

Нагадаємо, поліція затримала 28-річного чоловіка, який підірвав гранату в сумському нічному клубі "Луна".

 

 

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Теги публікації: Вибух, Суми, ночной клуб, постраждалі, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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