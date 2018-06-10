Вибух у Сумах: кількість постраждалих збільшилася до 8

Двоє людей у важкому стані

Кількість постраждалих в результаті вибуху в сумському нічному клубі "Луна" збільшилася до 8 осіб. Про це повідомляє місцеве видання "Данкор".

"Зараз госпіталізовано 8 осіб, 2 з яких у важкому стані. Постраждалим від 18 до 34 років", - пише видання.

Встановлено, що молодий чоловік, на голові у якого була балаклава, увійшов до холу клубу, зірвав чеку і кинув у натовп гранату. Після чого відразу намагався втекти, однак був затриманий охоронцями нічного клубу "Луна" в сусідньому дворі.

Раніше повідомлялося про 7 постраждалих в результаті вибуху.

Нагадаємо, поліція затримала 28-річного чоловіка, який підірвав гранату в сумському нічному клубі "Луна".