Взрыв в соборе в Сумах: ПЦУ призвала наказать виновных

Фото: Преображенский собор в Сумах (pravoslavie.sumy.ua)

Собор, в котором произошел взрыв, находится в юрисдикции Московского патриархата

Единая поместная Православная церковь Украины требует наказать причастных к взрыву, который произошел в Сумах в соборе, находящегося в юрисдикции Московского патриархата. Пр это сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Православной церкви Украины (ПЦУ).

Отметим, взрыв произошел во время вечернего богослужения в пятницу, 18 января, в Преображенском соборе. По сообщениям очевидцев - предмет, который взорвался, был вброшен в храм. На место происшествия прибыла полиция.

"Выражаем категорическое осуждение этого преступления. Слава Богу, что нет пострадавших... Надеемся, что правоохранители найдут и привлекут виновных в преступлении, совершенном сегодня в Сумах, к ответственности. А всем, кто стоит за этим преступлением, независимо от того, какими мотивами они руководствовались, напомним, что они совершили большой грех, ответственность за который ложится на них перед Богом", - отметили в пресс-службе.

Также напомнили, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и другие официальные представители Церкви много раз указывали на недопустимость актов насилия на почве межконфессиональных отношений.

В полиции Сумской области отметили, что взрыв в Свято-Преображенском соборе в Сумах повлекла срайкбольная пуля, снаряженная зернами кукурузы.

"Предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, снаряженный зернами кукурузы. Помещение не повреждено, пострадавших нет. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство", - отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, к Единой поместной православной церкви Украины по состоянию на 11 января 2019 перешли уже 47 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).