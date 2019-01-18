Вибух у соборі в Сумах: ПЦУ закликала покарати винних

Фото: Преображенський собор у Сумах (pravoslavie.sumy.ua)

Собор, у якому стався вибух, перебуває в юрисдикції Московського патріархату

Єдина помісна Православна церква України вимагає покарати причетних до вибуху, який стався у Сумах в соборі, який перебуває у юрисдикції Московського патріархату. Пр це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної церкви Україн (ПЦУ).

Зазначимо, вибух стався під час вечірнього богослужіння у п'ятницю, 18 січня, у Преображенському соборі. За повідомленнями очевидців - предмет, що вибухнув, було вкинуто до храму. На місце події прибула поліція.

"Висловлюємо категоричне засудження цього злочину. Дякувати Богові, що немає постраждалих... Сподіваємося, що правоохоронці знайдуть і притягнуть винних у злочині, вчиненому сьогодні в Сумах, до відповідальності. А всім, хто стоїть за цим злочином, незалежно від того, якими мотивами вони керувалися, маємо нагадати, що вони вчинили великий гріх, відповідальність за який лягає на них перед Богом", - зазначили у прес-службі.

Також нагадали, що предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та інші офіційні представники Церкви багато разів наголошували на неприпустимості актів насильства на ґрунті міжконфесійних відносин.

У поліції Сумської області зазначили, що вибух у Свято-Преображенському соборі у Сумах спричинила страйкбольна куля, споряджена зернами кукурудзи.

"Предмет, що вибухнув, виявися не шашкою, а піротехнічним засобом для гри в страйкбол, споряджений зернами кукурудзи. Приміщення не пошкоджено, потерпілих не має. По даному факту в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", - зазначили у прес-службі поліції.

Нагадаємо, до Єдиної помісної православної церкви України станом на 11 січня 2019 перейшли вже 47 парафій Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).