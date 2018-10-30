Взрыв смертницы в Тунисе: число пострадавших возросло до 20

Фото: место происшествия (twitter.com/Aymen_BA)

Среди пострадавших присутствует 2 детей

Министр внутренних дел Туниса Хишам Фурати заявил, что во время теракта в центре столицы пострадавшими оказалось не менее 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shems FM.

Фурати рассказал, что среди пострадавших находится 15 сотрудников службы безопасности Туниса, а также пять гражданских, среди которых есть двое детей.

Министр отметил, что десять сотрудников службы безопасности находятся в больнице, трое с которых в тяжелом состоянии.

Отметим, что Тунис находится в состоянии чрезвычайного положения с 2015 года, когда террорист-смертник убил 12 охранников президента. Режим ЧС был продлен ранее в этом месяце до 6 ноября.

Ранее сообщалось, что в центре Туниса женщина подорвала себя. По информации местного издания, взрыв произошел после завершения в центре столицы акции протеста. Ее участники выступали против действий полиции, застрелившей молодого человека, подозреваемого в контрабанде.

Напомним, ранее в афганской провинции Гильменд подорвали политика Абдула Кахрамана, который готовился принять участие в парламентских выборах 20 октября, еще семь человек пострадали в результате взрыва. По словам пресс-секретаря губернатора Гильменда, еще семь человек пострадали в результате взрыва.