Вибух смертниці в Тунісі: кількість постраждалих зросла до 20

Фото: місце події (twitter.com/Aymen_BA)

Серед постраждалих присутні 2 дітей

Міністр внутрішніх справ Тунісу Хішам Фураті заявив, що під час теракту в центрі столиці постраждали не менше 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shems FM.

Фураті розповів, що серед постраждалих знаходиться 15 співробітників служби безпеки Тунісу, а також п'ять цивільних, серед яких є двоє дітей.

Міністр зазначив, що десять співробітників служби безпеки перебувають у лікарні, троє з них у важкому стані.

Туніс знаходиться в стані надзвичайного стану з 2015 року, коли терорист-смертник убив 12 охоронців президента. Режим НС був продовжений раніше в цьому місяці до 6 листопада.

Раніше повідомлялося, що у центрі Тунісу жінка підірвала себе. За інформацією місцевого видання, вибух стався після завершення у центрі столиці акції протесту. Її учасники виступали проти дій поліції, яка застрелила молодика, підозрюваного в контрабанді.

Нагадаємо, раніше в афганській провінції Гільменд підірвали політика Абдула Кахрамана, який готувався взяти участь у парламентських виборах 20 жовтня, ще сім осіб постраждали в результаті вибуху. За словами прес-секретаря губернатора Гільменда, ще сім осіб постраждали в результаті вибуху.