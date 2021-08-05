Взрыв на шахте в Удачном: умер третий пострадавший. Авария произошла 31 июля на шахте "Покровское" в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы профсоюза шахтеров и народного депутата Михаила Волынца.
Горняк скончался в ожоговом отделении Краматорской больницы №3.
"Слова излишни. Недооцененный государством шахтерский труд остается одной из самых опасных", - пишет Волынец.
Из-за произошедшего открыто ЧС объектового уровня. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что ранее произошел взрыв на шахте в Донецкой области.
Ранее в полиции сообщали, что устанавливаются обстоятельства взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района и решается вопрос об открытии уголовного производства.