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Взрыв на шахте в Удачном: умер третий пострадавший

Автор: РБК-Украина

Взрыв на шахте в Удачном: умер третий пострадавший. Авария произошла 31 июля на шахте "Покровское" в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы профсоюза шахтеров и народного депутата Михаила Волынца.

Горняк скончался в ожоговом отделении Краматорской больницы №3.

"Слова излишни. Недооцененный государством шахтерский труд остается одной из самых опасных", - пишет Волынец.

Из-за произошедшего открыто ЧС объектового уровня. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ранее произошел взрыв на шахте в Донецкой области.

Ранее в полиции сообщали, что устанавливаются обстоятельства взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района и решается вопрос об открытии уголовного производства.

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