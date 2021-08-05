Вибух на шахті в Удачному: помер третій потерпілий. Аварія сталася 31 липня на шахті "Покровське" в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови профспілки шахтарів та народного депутата Михайла Волинця.
Гірник помер в опіковому відділенні Краматорської лікарні №3.
"Слова зайві. Недооцінена державою шахтарська праця залишається однією з найнебезпечніших", - пише Волинець.
Через подію відкрито НС об'єктового рівня. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що раніше стався вибух на шахті в Донецькій області.
Раніше в поліції повідомляли, що встановлюються обставини вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району та вирішується питання про відкриття кримінального провадження.