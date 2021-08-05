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Взрыв на шахте в Удачном: умер третий пострадавший

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Донецкая область, Четверг 05 августа 2021 07:35
Взрыв на шахте в Удачном: умер третий пострадавший Фото: погиб третий шахтер после взрыва на шахте в Донецкой области (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Взрыв на шахте в Удачном: умер третий пострадавший. Авария произошла 31 июля на шахте "Покровское" в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы профсоюза шахтеров и народного депутата Михаила Волынца.

Горняк скончался в ожоговом отделении Краматорской больницы №3.

"Слова излишни. Недооцененный государством шахтерский труд остается одной из самых опасных", - пишет Волынец.

Из-за произошедшего открыто ЧС объектового уровня. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что ранее произошел взрыв на шахте в Донецкой области.

Ранее в полиции сообщали, что устанавливаются обстоятельства взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района и решается вопрос об открытии уголовного производства.

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