Взрыв на шахте в России: число жертв возросло, нашли погибших спасателей

Число погибших в результате взрыва на российской шахте "Листвяжная" возросло до 14. Стало известно о том, что пропала группа горноспасателей, впоследствии были обнаружены три тела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Напомним, ранее сообщалось, что на шахте "Листяжная" в городе Белово в Кемеровской области произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек. Кроме того, 45 шахтеров пострадали. Местонахождение еще 49 горняков было установлено, но связи с ними не было.

Шансы на их спасение минимальны, поскольку кислород у них мог закончиться еще днем.