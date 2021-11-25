Вибух на шахті в Росії: кількість жертв зросла, знайшли загиблих рятувальників

Кількість загиблих в результаті вибуху на російській шахті "Листвяжна" зросла до 14. Стало відомо про те, що пропала група рятувальників, згодом були виявлені три тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на шахті "Листяжна" в місті Бєлово в Кемеровській області стався вибух, в результаті якого загинули 11 осіб. Крім того, 45 шахтарів постраждали. Місцезнаходження ще 49 гірників було встановлено, але зв'язку з ними не було.

Шанси на їх порятунок мінімальні, оскільки кисень у них міг закінчитися ще вдень.