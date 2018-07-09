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Взрыв на Ровенском полигоне: ситуацию рассмотрят на комитете нацбезопасности

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 12:48
Фото: Сергей Пашинский (из открытих источников)
Фото: Сергей Пашинский (из открытих источников)

Глава комитета подчеркнул, что ситуация требует контроля не только Генштаба, но и парламента

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос небоевых потерь среди военнослужащих и случай с разрывом миномета на Ровенском полигоне. Об этом сообщил глава комитета, народный депутат Сергей Пашинский, передает корреспондент РБК-Украина.

"На Ровенском полигоне состоялся страшный случай в результате проведения учений. Жаль, что это не первая трагедия. Вопрос небоевых потерь требует не только контроля Генштаба, но даже нашего контроля. Поэтому комитет в среду начнет заседание именно из этих вопросов: вопрос небоевых потерь, вопрос дисциплины, а также инцидента на Ровенском полигоне ", - заявил Пашинский.

Напомним, хирурги Львовского военного госпиталя 7 июля прооперировали трех солдат, которые получили травмы из-за разрыва миномета на Ровенском полигоне. Разрыв миномета на Ровенском военном полигоне произошел 6 июля 2018, примерно в 6:00 утра, в результате чего погибли трое военных, находившихся вблизи него, еще девять военных получили ранения. Позже стало известно, что число погибших возросло до четырех.

Президент Украины Петр Порошенко выдал временный запрет на использование отдельных минометов на военных учениях на время расследования взрыва.

В Раде призывают создать Министерство по делам ветеранов Рада должна провести окончательные консультации и проголосовать за обновление ЦИК, - Геращенко
Теги публикации: Сергей Пашинский, комитет, Верховная Рада, полигон, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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