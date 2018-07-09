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Вибух на Рівненському полігоні: ситуацію розглянуть на комітеті нацбезпеки

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 12:48
Фото: Сергій Пашинський (із відкритих джерел)
Фото: Сергій Пашинський (із відкритих джерел)

Глава комітету підкреслив, що ситуація вимагає контролю не тільки Генштабу, а й парламенту

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони розгляне питання небойових втрат серед військовослужбовців та випадок із розривом міномету на Рівненському полігоні. Про це повідомив голова комітету, народний депутат Сергій Пашинський, передає кореспондент РБК-Україна.

"На Рівненському полігоні відбувся страшний випадок у результаті проведення навчань. Прикро, що це не перша трагедія. Питання небойових втрат потребує не тільки контролю Генштабу, а навіть і нашого контролю. Тому комітет у середу розпочне засідання саме з цих питань: питання небойових втрат, питання дисципліни, а також інциденту на Рівненському полігоні", - заявив Пашинський.

Нагадаємо, хірурги Львівського військового госпіталю 7 липня прооперували трьох солдатів, які отримали травми через розрив міномета на Рівненському полігоні. Розрив міномета на рівненському військовому полігоні стався 6 липня 2018 року, приблизно о 6:00 ранку, у результаті чого загинули троє військових, які перебували поблизу нього, ще дев'ять військових отримали поранення. Пізніше стало відомо, що число загиблих зросло до чотирьох.

Президент України Петро Порошенко видав тимчасову заборону на використання окремих мінометів на військових навчаннях на час розслідування вибуху.

У Раді закликають створити Міністерство у справах ветеранів Рада має провести остаточні консультації та проголосувати за оновлення ЦВК, - Геращенко
Теги публікації: Сергій Пашинський, комитет, Верховна Рада, полигон, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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