Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Взрыв на Ровенском полигоне: солдат прооперировали, они в стабильном состоянии

НовостиОбщество    07.07.2018 - 23:03
Фото: Львовский военный госпиталь (google.com.ua)
Фото: Львовский военный госпиталь (google.com.ua)

В результате взрыва миномета на Ровенском полигоне трое солдат получили тяжелые ранения

Хирурги Львовского военного госпиталя 7 июля прооперировали троих солдат, получивших травмы из-за разрыва миномета на Ровненском полигоне. Об этом сообщил руководитель регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, передает "Укринформ".

"Хирурги Львовского военного госпиталя стабилизировали состояние военных, которые получили тяжелые ранения от взрыва миномета во время учений на Ровенском полигоне. Накануне их прооперировали, все трое находятся в сознании в стабильно тяжелом состоянии", - отметил Поронюк.

По словам медиков, солдат в дальнейшем ожидают новые операции, а также курс длительной реабилитации.

Отметим, раненых солдат из Ровенской области доставили вертолетом во Львов вчера, 6 июля 2018.

Напомним, ранее врачи рассказали о состоянии раненных солдат.

В Закарпатской области суббота 7 июля объявлена днем траура за бойцами 15 отдельного горно-пехотного батальона из Ужгорода, которые погибли 6 июля на ровенском полигоне.

Разрыв миномета на ровенском военном полигоне произошел 6 июля 2018 года, около 6:00 утра. В результате погибли трое военных, которые находились вблизи него, еще девять военных получили ранения. Позже стало известно, что в результате взрыва на Ровенском полигоне погибли четверо военных.

Президент Украины Петр Порошенко издал временный запрет на использование отдельных минометов на военных учениях на время расследования взрыва.
 

На Закарпатье объявили траур по погибшим на ровенском полигоне солдатам Взрыв на Ровенском полигоне: обнародованы имена погибших
Теги публикации: минометы, Ровенская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь