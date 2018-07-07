Взрыв на Ровенском полигоне: солдат прооперировали, они в стабильном состоянии

В результате взрыва миномета на Ровенском полигоне трое солдат получили тяжелые ранения

Хирурги Львовского военного госпиталя 7 июля прооперировали троих солдат, получивших травмы из-за разрыва миномета на Ровненском полигоне. Об этом сообщил руководитель регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, передает "Укринформ".

"Хирурги Львовского военного госпиталя стабилизировали состояние военных, которые получили тяжелые ранения от взрыва миномета во время учений на Ровенском полигоне. Накануне их прооперировали, все трое находятся в сознании в стабильно тяжелом состоянии", - отметил Поронюк.

По словам медиков, солдат в дальнейшем ожидают новые операции, а также курс длительной реабилитации.

Отметим, раненых солдат из Ровенской области доставили вертолетом во Львов вчера, 6 июля 2018.

Напомним, ранее врачи рассказали о состоянии раненных солдат.

В Закарпатской области суббота 7 июля объявлена днем траура за бойцами 15 отдельного горно-пехотного батальона из Ужгорода, которые погибли 6 июля на ровенском полигоне.

Разрыв миномета на ровенском военном полигоне произошел 6 июля 2018 года, около 6:00 утра. В результате погибли трое военных, которые находились вблизи него, еще девять военных получили ранения. Позже стало известно, что в результате взрыва на Ровенском полигоне погибли четверо военных.

Президент Украины Петр Порошенко издал временный запрет на использование отдельных минометов на военных учениях на время расследования взрыва.

