Взрыв в пятиэтажке Николаевской области: стало известно о пострадавших

"По состоянию на 10: 50 на 5 этаже пострадало 3 человека, которые спасены ГСЧС и переданы медикам", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, у одного человека предварительно диагностировали перелом руки и повреждение позвоночника, а еще два человека находятся в шоковом состоянии.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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Как сообщают спасатели, из дома, где взрывался взрыв, были эвакуированы 50 жителей.

Разрушены 2 квартиры на четвертом и 2 квартиры на пятом этажах.

По данным Нацполиции, в квартире на 4 этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.

В настоящее время краном ГСЧС производятся работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома.

Всего привлечено 107 человек и 24 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета и психолога ГСЧС, Национальная полиция, Облгаз, Облэнерго.

Работает штаб по ликвидации последствий происшествия.