Вибух у п'ятиповерхівці Миколаївської області: стало відомо про постраждалих

Внаслідок вибуху в житловому будинку Нової Одеси (Миколаївська область) постраждали три людини. Їм наразі надається медична допомога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
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"Станом на 10:50 на 5 поверсі постраждало 3 особи, які врятовані ДСНС та передані медикам", - йдеться в повідомленні.
За інформацією рятувальників, в однієї особи попередньо діагностували перелом руки та пошкодження хребта, а ще дві людини знаходяться у шоковому стані.
Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
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Як повідомляють рятувальники, з будинку, де тсався вибух було евакуйовано 50 мешканців.
Зруйновано 2 квартири на четвертому та 2 квартири на п'ятому поверхах.
За даними Нацполіції в квартирі на 4 поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.
На даний час краном ДСНС проводяться роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку.
Всього залучено 107 осіб та 24 одиниць техніки, у тому числі 2 кінологічні розрахунки та психологи ДСНС, Національна поліція, Облгаз, Обленерго.
Працює штаб з ліквідації наслідків події.
Нагадаємо, сьогодні в п'ятиповерхівці м. Нова Одеса стався вибух. За попередньою інформацією, причиною тому є вибух газу.
Попередньо заблоковано 2 особи на 5 поверсі. На місці працюють 75 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС.