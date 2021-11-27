Вибух у п'ятиповерхівці Миколаївської області: стало відомо про постраждалих

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"Станом на 10:50 на 5 поверсі постраждало 3 особи, які врятовані ДСНС та передані медикам", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, в однієї особи попередньо діагностували перелом руки та пошкодження хребта, а ще дві людини знаходяться у шоковому стані.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

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Як повідомляють рятувальники, з будинку, де тсався вибух було евакуйовано 50 мешканців.

Зруйновано 2 квартири на четвертому та 2 квартири на п'ятому поверхах.

За даними Нацполіції в квартирі на 4 поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.

На даний час краном ДСНС проводяться роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку.

Всього залучено 107 осіб та 24 одиниць техніки, у тому числі 2 кінологічні розрахунки та психологи ДСНС, Національна поліція, Облгаз, Обленерго.

Працює штаб з ліквідації наслідків події.