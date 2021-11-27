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Вибух у п'ятиповерхівці Миколаївської області: стало відомо про постраждалих

Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок вибуху в житловому будинку Нової Одеси (Миколаївська область) постраждали три людини. Їм наразі надається медична допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

https://t.me/dsns_telegram/3347

"Станом на 10:50 на 5 поверсі постраждало 3 особи, які врятовані ДСНС та передані медикам", - йдеться в повідомленні.

За інформацією рятувальників, в однієї особи попередньо діагностували перелом руки та пошкодження хребта, а ще дві людини знаходяться у шоковому стані.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Оновлено

Як повідомляють рятувальники, з будинку, де тсався вибух було евакуйовано 50 мешканців.

Зруйновано 2 квартири на четвертому та 2 квартири на п'ятому поверхах.

За даними Нацполіції в квартирі на 4 поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.

На даний час краном ДСНС проводяться роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку.

Всього залучено 107 осіб та 24 одиниць техніки, у тому числі 2 кінологічні розрахунки та психологи ДСНС, Національна поліція, Облгаз, Обленерго.

Працює штаб з ліквідації наслідків події.

Нагадаємо, сьогодні в п'ятиповерхівці м. Нова Одеса стався вибух. За попередньою інформацією, причиною тому є вибух газу.

Попередньо заблоковано 2 особи на 5 поверсі. На місці працюють 75 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС.

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Миколаївська областьВибух