Взрыв на Позняках: взрывчатки в многоэтажке не было

Полиция называет основной версией взрыва в 10-этажном жилом доме на Позняках в Киеве газовую смесь. Ранее рассматривалась версия взрыва при помощи взрывчатки.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает ВВС News Украина.

"Еще продолжаются экспертизы, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс тесты показали, что взрывчатки там не было", - рассказали там.

Напомним, вчера произошел мощный взрыв в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушильницкой 1/5 на Позняках.

Министр внутренних дел Арсен Аваков впоследствии заявил, что силовики рассматривают версию взрыва при помощи взрывчатки.

"Есть две версии рабочие. Одна - взрыв газа и следующая - взрывчатого средства. Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы", - сказал он.

Отметим, в результате этого происшествия погибли три человека, судьба еще двоих пока неизвестна.

Спасатели второй день продолжают разбирать завалы, но процесс замедлился из-за высокой возможности обвала разрешенной секции дома.