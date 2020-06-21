Взрыв на Позняках: троих спасли из-под завалов

От взрыва, который произошел в жилом доме на Позняках в Киеве, погиб один человек. По состоянию на 14:00 разблокировано три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в пресс-службе, взрыв произошел в 10:00 по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме. Предварительно установлено, что произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

"По информации ГСЧС по состоянию на 14:00 найдено один погибший", - говорится в сообщении.

Всего эвакуирован 21 человек, деблокировано три человека. С места происшествия вывезено около 60 тонн строительных конструкций. Всего для проведения работ привлечено 457 человек и 67 ед. техники, из них от ГСЧС 160 человек и 28 ед. техники, в том числе три кинологические расчеты, сообщили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по ул. Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров планирует выделить помощь жителям жилого дома в Киеве, которые пострадали от взрыва 21 июня.

По факту взрыва в жилом доме в Киеве открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, которое привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).