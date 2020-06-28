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Взрыв на Позняках: стало известно, когда завершат экспертизы

Новости » Происшествия     28.06.2020 - 17:44
Взрыв на Позняках: стало известно, когда завершат экспертизы
Фото: взрыв на Позняках (РБК-Украина)

Результаты экспертиз планируют сообщить на следующей неделе

Экспертизы в доме на Позняках в Киеве, где в минувшее воскресенье произошел взрыв, должны завершить на следующей неделе. Сейчас проводится ряд экспертиз.

Об этом рассказал директор Киевского института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире канала "Украина 24".

По его словам, сейчас проводят экспертизы по составу газа в трубопроводах, а также относительно соответствия ГОСТу шлангов, которые установили вместо счетчиков в квартирах многоэтажки.

Кроме того, дополнительно проводят экспертизу относительно использования несущих конструкций, стен и фундамента поврежденного дома. Также проводятся химические исследования.

"Я думаю, на следующей неделе мы уже сможем сказать результаты экспертиз", - отметил Рувин.

Напомним, взрыв в многоэтажке на Позняках произошел в воскресенье, 21 июня. По основной версии следствия, в одной из квартир произошел хлопок газа из-за утечки. В результате взрыва погибли 5 человек.

Добавим, что пострадавшим от взрыва в доме на Позняках уже начали выдавать новые квартиры.

Кроме того, в КГГА должны определить, какие секции поврежденного дома непригодны для проживания.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины КиевПознякиВзрыв
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