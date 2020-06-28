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Вибух на Позняках: стало відомо, коли завершать експертизи

Новини » Надзвичайні події     28.06.2020 - 17:44
Вибух на Позняках: стало відомо, коли завершать експертизи
Фото: вибух на Позняках (РБК-Україна)

Результати експертиз планують повідомити наступного тижня

Експертизи у будинку на Позняках у Києві, де минулої неділі стався вибух, мають завершити наступного тижня. Наразі проводиться низка експертиз.

Про це розповів директор Київського інституту судових експертиз Олександр Рувін в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, зараз проводять експертизи щодо складу газу у трубопроводах, а також щодо відповідності ГОСТу шлангів, які встановили замість лічильників у квартирах багатоповерхівки.

Крім того, додатково проводять експертизу щодо використання несучих конструкцій, стін та фундаменту пошкодженого будинку. Також проводяться хімічні дослідження.

"Я думаю, на наступному тижні ми вже зможемо сказати результати експертиз", - зазначив Рувін.

Нагадаємо, вибух у багатоповерхівці на Позняках стався у неділю, 21 червня. За основною версією слідства, в одній з квартир стався хлопок газу через витік. В результаті вибуху загинули 5 людей.

Додамо, що постраждалим від вибуху в будинку на Позняках вже почали видавати нові квартири.

Крім того, у КМДА мають визначити, які секції пошкодженого будинку непридатні для проживання.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України КиївПознякиВибух
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