Вибух у поштоматі в Києві: відкрито справу, винним загрожує до 10 років

За фактом вибуху в поштоматі в Києві відкрито кримінальну справу. Винним загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

Повідомляється, що за фактом вибуху в поштоматі в одному з торгових центрів в Оболонському районі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Триває досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.