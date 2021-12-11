Взрыв в палестинском лагере Ливана: стало известно о жертвах
В Ливане в городе Тир в палестинском лагере беженцев прогремел взрыв. В результате погибли и травмированы люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.
Как сообщают государственные СМИ, взрыв произошел на складе оружия, принадлежащем палестинской группировке боевиков ХАМАС.
На видеозаписи взрыва видно, как в небо поднимается огонь и огромные клубы дыма. Другие видео с места происшествия показывают, что вначале появилось несколько небольших ярко-красных вспышек, а за ними последовал большой взрыв и звук бьющегося стекла.
Бейрутская ежедневная газета "Аддияр" сообщает о 12 погибших и 16 раненых в результате взрыва, но эти цифры не получили официальное подтверждение.
Также согласно сообщениям источника в ливанских службах безопасности, сначала пожар возник в топливном баке, а после перекинулся на мечеть в лагере Бурдж-эль-Шемали.
Сообщается, что в подвале мечети хранилось оружие и боеприпасы, принадлежащие ХАМАС.
Напомним, что вначале сообщалось о раненых в результате взрыва в Ливане. О жертвах информации не было.