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Взрыв в палестинском лагере Ливана: стало известно о жертвах

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Ливан, Суббота 11 декабря 2021 05:12
Взрыв в палестинском лагере Ливана: стало известно о жертвах Фото: в результате взрыва в Ливане 12 человек погибли (twitter.com/the_majalla)
Автор: Наталья Скороход

В Ливане в городе Тир в палестинском лагере беженцев прогремел взрыв. В результате погибли и травмированы люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

Как сообщают государственные СМИ, взрыв произошел на складе оружия, принадлежащем палестинской группировке боевиков ХАМАС.

На видеозаписи взрыва видно, как в небо поднимается огонь и огромные клубы дыма. Другие видео с места происшествия показывают, что вначале появилось несколько небольших ярко-красных вспышек, а за ними последовал большой взрыв и звук бьющегося стекла.

Бейрутская ежедневная газета "Аддияр" сообщает о 12 погибших и 16 раненых в результате взрыва, но эти цифры не получили официальное подтверждение.

Также согласно сообщениям источника в ливанских службах безопасности, сначала пожар возник в топливном баке, а после перекинулся на мечеть в лагере Бурдж-эль-Шемали.

Сообщается, что в подвале мечети хранилось оружие и боеприпасы, принадлежащие ХАМАС.

Напомним, что вначале сообщалось о раненых в результате взрыва в Ливане. О жертвах информации не было.

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