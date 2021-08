Десятки человек погибли при взрыве танкера в Ливане

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на местные СМИ сообщает, что пострадали до 100 человек. Информации о причине взрыва нет.

"Наши команды транспортировали 20 тел и более семи пострадавших при взрыве танкера в Аккаре в местные госпитали", - говорится в сообщении Красного Креста.

На месте происшествия работают 22 команды Красного Креста.

A Carnage in #Akkar, north #Lebanon where an oil tanker exploded causing injuries among civilians and army personnel. Reports via social media suggesting there are casualties pic.twitter.com/lXgXUPNlYm