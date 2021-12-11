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В Ливане в палестинском лагере прогремел взрыв: есть пострадавшие

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Ливан, Суббота 11 декабря 2021 01:25
В Ливане в палестинском лагере прогремел взрыв: есть пострадавшие Фото: в Ливане в палестинском лагере прогремел взрыв (twitter.com/MarkSlapinski)
Автор: Наталья Скороход

На юге Ливана в городе Тир в палестинском лагере прогремел взрыв. В результате около десятка человек получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Национальное агентство безопасности сообщило, что взрыв произошел со склада оружия ХАМАС в лагере Бурдж-эль-Шемали. По данному факту будет начато расследование.

Агентство новостей Шехаб, которое считается близким к ХАМАСу, заявило, что взрыв был вызван возгоранием кислородных баллонов, хранящихся для использования в борьбе с пандемией COVID-19.

Источник в службе безопасности сообщил, что возгорание удалось взять под контроль. ХАМАС не дал официальных комментариев.

По словам палестинского источника, территория вокруг взрыва была эвакуирована, были развернуты спасательные бригады. О погибших не сообщается.

Напомним, что в Ливане при взрыве танкера погибли 20 человек. Несколько человек госпитализировали.

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