В Ливане в палестинском лагере прогремел взрыв: есть пострадавшие
На юге Ливана в городе Тир в палестинском лагере прогремел взрыв. В результате около десятка человек получили травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Национальное агентство безопасности сообщило, что взрыв произошел со склада оружия ХАМАС в лагере Бурдж-эль-Шемали. По данному факту будет начато расследование.
Агентство новостей Шехаб, которое считается близким к ХАМАСу, заявило, что взрыв был вызван возгоранием кислородных баллонов, хранящихся для использования в борьбе с пандемией COVID-19.
Источник в службе безопасности сообщил, что возгорание удалось взять под контроль. ХАМАС не дал официальных комментариев.
По словам палестинского источника, территория вокруг взрыва была эвакуирована, были развернуты спасательные бригады. О погибших не сообщается.
BREAKING: Explosion at refugee camp in Lebanonpic.twitter.com/cgcvsimeMi— Mark Slapinski (@MarkSlapinski) December 10, 2021
Напомним, что в Ливане при взрыве танкера погибли 20 человек. Несколько человек госпитализировали.