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Вибух у палестинському таборі Лівану: стало відомо про жертви

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Ліван, Субота 11 грудня 2021 05:12
Вибух у палестинському таборі Лівану: стало відомо про жертви Фото: в результаті вибуху в Лівані 12 людей загинули (twitter.com/the_majalla)
Автор: Наталья Скороход

В Ліван у місті Тир в палестинському таборі біженців прогримів вибух. В результаті загинули і травмовані люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Як повідомляють державні ЗМІ, вибух стався на складі зброї, що належить палестинському угрупованню бойовиків ХАМАС.

На відеозаписі вибуху видно, як в небо піднімається вогонь і величезні клуби диму. Інші відео з місця події показують, що спочатку з'явилося кілька невеликих яскраво-червоних спалахів, а за ними пішов великий вибух і звук скла, що б'ється.

Бейрутська щоденна газета "Аддіяр" повідомляє про 12 загиблих і 16 поранених в результаті вибуху, але ці цифри не отримали офіційне підтвердження.

Також згідно з повідомленнями джерела в ліванських службах безпеки, спочатку пожежа виникла у баці для палива, а після перекинулася на мечеть в таборі Бурдж-ель-Шемалі.

Повідомляється, що в підвалі мечеті зберігалася зброя й боєприпаси, що належать ХАМАС.

Нагадаємо, що спочатку повідомлялося про поранених в результаті вибуху в Лівані. Про жертви інформації не було.

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