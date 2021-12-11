Вибух у палестинському таборі Лівану: стало відомо про жертви

В Ліван у місті Тир в палестинському таборі біженців прогримів вибух. В результаті загинули і травмовані люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror .

Як повідомляють державні ЗМІ, вибух стався на складі зброї, що належить палестинському угрупованню бойовиків ХАМАС.

На відеозаписі вибуху видно, як в небо піднімається вогонь і величезні клуби диму. Інші відео з місця події показують, що спочатку з'явилося кілька невеликих яскраво-червоних спалахів, а за ними пішов великий вибух і звук скла, що б'ється.

Бейрутська щоденна газета "Аддіяр" повідомляє про 12 загиблих і 16 поранених в результаті вибуху, але ці цифри не отримали офіційне підтвердження.

Також згідно з повідомленнями джерела в ліванських службах безпеки, спочатку пожежа виникла у баці для палива, а після перекинулася на мечеть в таборі Бурдж-ель-Шемалі.