UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Взрыв в оккупированном Мелитополе: партизаны подорвали бронепоезд оккупантов

Иллюстративное фото: в Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд российских оккупантов. Количество пострадавших и погибших уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

По данным издания, взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом. В результате взрыва повредилось железнодорожное полотно и техника.

Напомним, ранее сообщалось о мощном взрыве в Мелитополе, в результате которого перекрыли дорогу на Запорожье.

Ранее сообщалось, оккупационные власти Мариуполя готовятся провести так называемый "референдум" о присоединении к России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МелитопольВойна России против Украины