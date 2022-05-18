Взрыв в оккупированном Мелитополе: партизаны подорвали бронепоезд оккупантов

Во временно оккупированном Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд российских оккупантов. Количество пострадавших и погибших уточняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".
По данным издания, взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом. В результате взрыва повредилось железнодорожное полотно и техника.
Напомним, ранее сообщалось о мощном взрыве в Мелитополе, в результате которого перекрыли дорогу на Запорожье.
Ранее сообщалось, оккупационные власти Мариуполя готовятся провести так называемый "референдум" о присоединении к России.
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