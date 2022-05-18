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Вибух в окупованому Мелітополі: партизани підірвали бронепоїзд окупантів

Ілюстративне фото: у Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В тимчасово окупованому Мелітополі партизани підірвали бронепоїзд російських окупантів. Кількість постраждалих і загиблих уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелітополь".

За даними видання, вибухівка, встановлена на рейках, здетонувала під вагоном з особовим складом. В результаті вибуху пошкодилося залізничне полотно і техніка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужний вибух у Мелітополі, в результаті якого перекрили дорогу на Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, окупаційна влада Маріуполя готується провести так званий "референдум" про приєднання до Росії.

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МелітопольВійна Росії проти України