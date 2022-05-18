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В оккупированом Мелитополе прогремел взрыв: трасса на Запорожье закрыта

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Мелитополь, Среда 18 мая 2022 12:32
В оккупированом Мелитополе прогремел взрыв: трасса на Запорожье закрыта Иллюстративное фото: в оккупированом Мелитополе прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 18 мая, во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. В связи с этим трасса на Запорожье временно закрыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

По словам местных жителей, взрыв был слышен как в центральной, так и в южной части города. В домах чуть не повылетали окна от силы взрыва.

По предварительной информации, взорвали железнодорожную дорогу.

Кроме того, те, кто сегодня выехал в сторону Запорожья через Васильевку вынуждены были вернуться в Мелитополь.

Напомним, оккупационные власти Мариуполя готовятся провести так называемый "референдум" о присоединении к России.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, оккупанты не смогут осуществить свой план по проведению "референдумов" на захваченных территориях. Эти попытки могут обернуться для России еще большими потерями.

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