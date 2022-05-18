В оккупированом Мелитополе прогремел взрыв: трасса на Запорожье закрыта
В среду, 18 мая, во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. В связи с этим трасса на Запорожье временно закрыта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".
По словам местных жителей, взрыв был слышен как в центральной, так и в южной части города. В домах чуть не повылетали окна от силы взрыва.
По предварительной информации, взорвали железнодорожную дорогу.
Кроме того, те, кто сегодня выехал в сторону Запорожья через Васильевку вынуждены были вернуться в Мелитополь.
Напомним, оккупационные власти Мариуполя готовятся провести так называемый "референдум" о присоединении к России.
По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, оккупанты не смогут осуществить свой план по проведению "референдумов" на захваченных территориях. Эти попытки могут обернуться для России еще большими потерями.
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