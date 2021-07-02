Взрыв на НПЗ в Румынии: стало известно о погибших и пострадавших

Один человек погиб и не менее четырех пострадали в результате взрыва и вспыхнувшего затем пожара на крупнейшем в Румынии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Петромидия". Возгорание ликвидировано, причины происшествия выясняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ABC News.
По данным издания, в результате взрыва на НПЗ 2 июля погиб один человек и по меньшей мере четыре получили ранения. Пострадавших эвакуировали с места происшествия на вертолетах.
Представитель компании-оператора НПЗ Rompetrol Rafinare сообщил, что пожар уже удалось локализовать и в ближайшее время он будет полностью ликвидирован.
Причина взрыва на НПЗ пока не известна. В МВД страны призвали жителей близлежащего города Нэводари и других населенных пунктов закрыть окна из-за сильного задымления.
Напомним, сегодня, 2 июля недалеко от города Констанца в Румынии произошел взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия".
На снятых очевидцами кадрами видно, что взрыв на НПЗ произошел мгновенно. После этого в небо поднялось черное облако дыма и вспыхнул пожар.