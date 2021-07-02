Момент взрыва на румынском НПЗ попал на видео

В Румынии сегодня произошел мощный взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия". Момент взрыва попал на видео очевидцев.

На снятом очевидцами видеоролике видно, что взрыв произошел мгновенно. После мощного взрыва в небо поднялось черное облако дыма. После взрыва вспыхнул пожар.

На нефтеперерабатывающем заводе Petromidia возле румынского города Нэводарь, произошел взрыв. Два человека пострадали. pic.twitter.com/HKJK4LqLsf — 10 апреля (@buch10_04) July 2, 2021

Пожар, который до сих пор продолжается на нефтеперерабатывающем заводе, также сняли на видео. Над румынским НПЗ до сих пор поднимается столб черного дыма.

Пока неизвестно, что именно спровоцировало этот мощный взрыв. Известно о нескольких пострадавших в результате инцидента. Местных жителей призывают не выходить на улицу и закрыть окна в своих домах.