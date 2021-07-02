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Момент взрыва на румынском НПЗ попал на видео

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Румыния, Пятница 02 июля 2021 15:10
Момент взрыва на румынском НПЗ попал на видео Фото: в Румынии случился взрыв на НПЗ (фото twitter.com/W0lverineupdate)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Румынии сегодня произошел мощный взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия". Момент взрыва попал на видео очевидцев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На снятом очевидцами видеоролике видно, что взрыв произошел мгновенно. После мощного взрыва в небо поднялось черное облако дыма. После взрыва вспыхнул пожар.

Пожар, который до сих пор продолжается на нефтеперерабатывающем заводе, также сняли на видео. Над румынским НПЗ до сих пор поднимается столб черного дыма.

Пока неизвестно, что именно спровоцировало этот мощный взрыв. Известно о нескольких пострадавших в результате инцидента. Местных жителей призывают не выходить на улицу и закрыть окна в своих домах.

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