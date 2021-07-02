Момент взрыва на румынском НПЗ попал на видео
В Румынии сегодня произошел мощный взрыв на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе "Петромидия". Момент взрыва попал на видео очевидцев.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На снятом очевидцами видеоролике видно, что взрыв произошел мгновенно. После мощного взрыва в небо поднялось черное облако дыма. После взрыва вспыхнул пожар.
На нефтеперерабатывающем заводе Petromidia возле румынского города Нэводарь, произошел взрыв. Два человека пострадали. pic.twitter.com/HKJK4LqLsf— 10 апреля (@buch10_04) July 2, 2021
Пожар, который до сих пор продолжается на нефтеперерабатывающем заводе, также сняли на видео. Над румынским НПЗ до сих пор поднимается столб черного дыма.
#Romania: An explosion occurred at Petromidia, Romania's largest oil refinery#romania #BreakingNews pic.twitter.com/5sCXo2oLtb— International Leaks (@Internl_Leaks) July 2, 2021
Пока неизвестно, что именно спровоцировало этот мощный взрыв. Известно о нескольких пострадавших в результате инцидента. Местных жителей призывают не выходить на улицу и закрыть окна в своих домах.