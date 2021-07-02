Вибух на НПЗ в Румунії: стало відомо про загиблих і постраждалих

За даними видання, в результаті вибуху на НПЗ 2 липня загинула одна людина і щонайменше чотири отримали поранення. Постраждалих евакуювали з місця події на вертольотах.

Представник компанії-оператора НПЗ Rompetrol Rafinare повідомив, що пожежу вже вдалося локалізувати і найближчим часом вона буде повністю ліквідована.

Причина вибуху на НПЗ поки не відома. У МВС країни закликали жителів довколишнього міста Неводарі та інших населених пунктів закрити вікна через сильне задимлення.